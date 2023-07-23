ВОЙНА В Украине "Хлопок" в Крыму: СтратКом ВСУ подтвердил уничтожение нефтебазы и складов оккупантов

2023-07-23 13:30

Нефтебаза и склады армии российской федерации уничтожены во временно оккупированном Октябрьском, который находится в Красногвардейском районе Автономной Республики Крым, сообщает СтратКом ВСУ.

Цитата

“Силы обороны Украины уничтожили нефтебазу и склады армии рф во временно оккупированном Октябрьском (Красногвардейский район АР Крым)”, - сообщили в Управлении стратегических коммуникаций.

Дополнение

Ранее назначенный рф так называемый "глава" оккупированного Крыма сергей аксенов сообщал, что во временно оккупированном Крыму сообщили о детонации на складе боеприпасов после взрывов в Красногвардейском районе.

Также телеграм-каналы сообщали о взрывах на военной авиабазе и нефтебазе в Октябрьском и о пожаре на железнодорожной станции.