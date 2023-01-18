ВОЙНА В Украине США поставляют Украине снаряды со складов в Израиле - NYT

2023-01-18 18:00

Пентагон также обратился к Южной Корее по поводу передачи боеприпасов из американских запасов.

Пентагон использует обширный запас американских боеприпасов в Израиле, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в артиллерийских снарядах. Об этом 17 января сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских и израильских официальных лиц.



Как указали военные аналитики, артиллерия составляет основу огневой мощи наземных войск как для Украины, так и для России, и исход войны может зависеть от того, у какой стороны раньше закончатся боеприпасы.

Отмечается, что украинская армия использует около 90 000 артиллерийских снарядов в месяц, что примерно в два раза превышает объем их производства в США и ​​странах Европы вместе взятых.

"Поскольку запасы в Соединенных Штатах истощены, а американские производители оружия еще не в состоянии идти в ногу с темпами боевых действий на Украине, Пентагон обратился к двум альтернативным поставщикам снарядов - в Южной Корее и Израиле", - пишет NYT.

Издание напомнило, что Израиль последовательно отказывался поставлять оружие Украине из-за боязни испортить отношения с РФ. Израильские официальные лица заявили, что страна не изменила своей политики, а скорее согласилась с решением США использовать собственные боеприпасы по своему усмотрению.

По словам израильских и американских чиновников, около половины из 300 000 снарядов, предназначенных для Украины, уже отправлены в Европу и в конечном итоге будут доставлены через Польшу.

В прошлом году Пентагон также обратился к Южной Корее по поводу передачи Украине боеприпасов из американских запасов.

Подчеркивается, что южнокорейцы были более готовы, чем израильтяне, сотрудничать с Соединенными Штатами в использовании запасов, однако также возражали против доставки снарядов напрямую в Украину.

В итоге был достигнут компромисс: артиллерийские снаряды из Южной Кореи договорились отправлять для пополнения американских запасов в других местах.

На сегодня США отправили или пообещали отправить Украине чуть более одного миллиона 155-миллиметровых снарядов. Значительная часть этого, хотя и менее половины, поступила из запасов в Израиле и Южной Корее, заявил высокопоставленный американский чиновник.

Ранее СМИ сообщили, что с ноября 2022 года Турция начала тайные поставки в Украину кассетных боеприпасов времен холодной войны, которые были разработаны в США.