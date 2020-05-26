Украина Страховые компании обяжут обнародовать свою отчетность

2020-05-26 15:12 183

С 2021 года может измениться форма и частота подачи финансовой отчетности, заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова в интервью FinClub.

«Сейчас отчетность построена очень сложно, в ней трудно что-то понять. Второй момент – это ее периодичность. Страховые компании не могут отчитываться раз в квартал или тем более раз в год. Очевидно, что с 1 июля ни суть, ни частота подачи отчетности не поменяются.

Но надеюсь, что к 1 июля мы уже будем готовы обсудить с рынком планируемые изменения. Их внедрение – это вопрос как минимум следующего года», – заявила первый замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Кроме того, Нацбанк планирует провести работу с аудиторами.

«Сейчас банки обязаны публиковать аудированную отчетность по международным стандартам. Такие же требования мы планируем распространить и на страховые компании», – пообещала Катерина Рожкова.

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