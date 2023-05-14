ВОЙНА В Украине ВСУ сообщили, сколько ночью сбили ракет и дронов

2023-05-14 10:36

 

Враг запустил по Украине ударные дроны Shahed-136/131, а также ракеты Калибр, Х-101, Х-555 и Х-55.

В ночь на 14 мая Россия атаковала Украину по разным направлениям. Наша ПВО отработала по крылатым ракетам и вражеским БПЛА. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале.

Отмечается, что враг запускал ударные дроны Shahed-136/131 по разным направлениям, а также ракеты Калибр с кораблей в Черном море и крылатые ракеты Х-101, Х-555, Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

В течение ночи наша ПВО уничтожила три крылатых ракеты и 25 беспилотников, среди которых:

  •      18 ударных дронов типа Shahed-136/131;
  •      один ударный БпЛА типа ланцет;
  •      два БпЛА оперативно-тактического уровня Орлан-10;
  •      четыре БпЛА, тип которых в настоящее время уточняется;
  •      три крылатые ракеты Х-101, Х-555, Х-55;

"В течение суток 13 мая и на начало суток 14 мая тактическая авиация Воздушных Сил совершила до полусотни самолетов вылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие", - добавляет пресс-служба.

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