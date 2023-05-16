ВОЙНА В Украине В ОП заявили о "кинжальном обнулении" роССии

2023-05-16 20:48

 

Ночная ракетная атака территории Украины стала "приветствием" для спецпредставителя Китая, отметил Михаил Подоляк.

В ночь на вторник произошло так называемое "кинжальное обнуление" России. Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter во вторник, 16 мая.

"Кинжальное обнуление России. Страна-фейк, имеющая много ненужных мобилизантов и фиктивный гиперзвук… Пора ставить точку - просто нужны снаряды, дальнобойные ракеты и авиация. И воля. И хватит верить мифам и понтам РФ", - написал Подоляк.

По его мнению, сегодняшняя ночная ракетная атака по Украине стала "приветствием" для спецпредставителя Китая, который с "миротворческой" миссией посетит страны Европы.

"Баллистика+крылатые+дроны. Восьмая майская попытка "клана Путина" масштабно атаковать Киев… И такой издевательский смех с российским акцентом за кадром: "Правильно, Украине не нужна авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить"… И чуть позже: "Крылато приветствуем "миротворческую" миссию специального представителя КНР в Киеве", - добавил Подоляк.

Напомним, в ночь на 16 мая Россия произвела комбинированную атаку, преимущественно Киева. Враг атаковал с трех направлений ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. Силы ПВО сбили 27 целей навесного огня, среди которых шесть так называемых "гиперзвуковых" Кинджалов.

subscriber subscriber

Еще по теме

Игнат о якобы поражении ЗРК Patriot "Кинжалом": "Не будем комментировать роССийские источники"

2023-05-16 19:15

Президент ЮАР отреагировал на обвинения США в поставках оружия роССии

2023-05-15 21:37

Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет помогать оружием роССии, - Зеленский

2023-05-14 14:05

Залужный о колоссальных потерях роССии: другую страну это бы остановило

2023-05-14 13:03

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В ОП заявили о "кинжальном обнулении" роССии

2023-05-16 20:48

Кулеба назвал пять причин, почему США "жизненно важно" обеспечить Украину истребителями F-16

2023-05-16 20:04

Игнат о якобы поражении ЗРК Patriot "Кинжалом": "Не будем комментировать роССийские источники"

2023-05-16 19:15

Украина хочет получить от партнеров 40-50 самолетов F-16, - Минобороны

2023-05-16 18:26
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В ОП заявили о "кинжальном обнулении" роССии 2023-05-16 20:48
Кулеба назвал пять причин, почему США "жизненно важно" обеспечить Украину истребителями F-16 2023-05-16 20:04
Игнат о якобы поражении ЗРК Patriot "Кинжалом": "Не будем комментировать роССийские источники" 2023-05-16 19:15
Украина хочет получить от партнеров 40-50 самолетов F-16, - Минобороны 2023-05-16 18:26