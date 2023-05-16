ВОЙНА В Украине В ОП заявили о "кинжальном обнулении" роССии

2023-05-16 20:48

Ночная ракетная атака территории Украины стала "приветствием" для спецпредставителя Китая, отметил Михаил Подоляк.

В ночь на вторник произошло так называемое "кинжальное обнуление" России. Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter во вторник, 16 мая.



"Кинжальное обнуление России. Страна-фейк, имеющая много ненужных мобилизантов и фиктивный гиперзвук… Пора ставить точку - просто нужны снаряды, дальнобойные ракеты и авиация. И воля. И хватит верить мифам и понтам РФ", - написал Подоляк.



По его мнению, сегодняшняя ночная ракетная атака по Украине стала "приветствием" для спецпредставителя Китая, который с "миротворческой" миссией посетит страны Европы.



"Баллистика+крылатые+дроны. Восьмая майская попытка "клана Путина" масштабно атаковать Киев… И такой издевательский смех с российским акцентом за кадром: "Правильно, Украине не нужна авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить"… И чуть позже: "Крылато приветствуем "миротворческую" миссию специального представителя КНР в Киеве", - добавил Подоляк.



Напомним, в ночь на 16 мая Россия произвела комбинированную атаку, преимущественно Киева. Враг атаковал с трех направлений ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования. Силы ПВО сбили 27 целей навесного огня, среди которых шесть так называемых "гиперзвуковых" Кинджалов.