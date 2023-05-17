ВОЙНА В Украине В Украине нашли способ бороться с уклонистами с "внезапными" заболеваниями

2023-05-17 20:48

Верховная Рада Украины поддержала законопроекты №9154 и №9158, согласно которым будет изменен процесс оформления документов для лечения военнослужащих. Также они направлены на то, чтобы усовершенствовать систему прохождения медосмотров военнообязанными.

Об этом сообщает "Хвиля".

Теперь военно-врачебные комиссии будут работать не только при Территориальных центрах комплектования, но и при гражданских больницах и поликлиниках. При этом сотрудники ВВК получат отдельное финансирование на проведение медосмотров военнообязанных.

Прохождение ВВК будет по предварительной записи на определенное время – военнообязанные будут становиться в электронную очередь.

Начнет работу горячая телефонная линия для информационной поддержки военнослужащих.

Также ТЦК и гражданские медучреждения начнут в электронном формате обмениваться документами. То есть, медучреждения Минобороны получат доступ к электронным медкартам пациентов гражданских учреждений здравоохранения. Это значит, что ВВК получат информацию об обследованиях и болезнях военнообязанного, будут знать всю его историю болезни.

Благодаря этому военнообязанные, у которых ранее не были зафиксированы болезни, уже не смогут избежать мобилизации из-за "внезапных" отклонений здоровья. А если заболевания будут обнаружены, смогут пройти дополнительное медицинское обследование.