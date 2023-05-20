ВОЙНА В Украине Враг пытается взять под контроль Авдеевку и Марьинку, идут жесткие бои, - Минобороны

2023-05-20 10:24

 

Российские войска активно пытаются взять под контроль Авдеевку и Марьинку.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Враг хочет взять под контроль Авдеевку и Марьинку. Там сейчас идут жесткие бои", - написала Маляр в телеграм-канале.

Как отметила чиновница, враг пытается захватить Авдеевку. "Но наши бойцы стойко удерживают оборону и контролируют Авдеевку", – написала она.

По данным замминистра, в Марьинке враг продвинулся в город, бои шли фактически в центре. "Но наши силы обороны очень усложнили врагу задачу. Столкнувшись с мощным сопротивлением в городе, враг направил свои усилия на фланги вокруг города – на севере и юге", – уточнила Маляр.

"Враг несет значительные потери на этих направлениях - как в живой силе, так и в технике, но не останавливается", - отметила заместитель Резникова.

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