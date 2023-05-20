ВОЙНА В Украине В ВСУ опровергли фейк рф о "взятии Бахмута"

2023-05-20 14:02

 

Сергей Череватый отметил, что заявления россиян неправдивы, на самом деле украинские бойцы удерживают юго-западную часть города.

Российские оккупанты продолжают атаковать Бахмут. Однако украинские бойцы дают отпор и продолжают продвижение, пытаясь периодически контратаковать. Об этом сообщил представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона Единые новости в пятницу, 19 мая.

"Враг продолжает штурмовать в самом городе. Наши подразделения там, где есть возможность, также теснят врага и продолжают продвижение по территории. В частности, за эти сутки на разных направлениях до 500 м удалось пройти нашим подразделениям", - пояснил он.

Спикер добавил, что сейчас ситуация на Бахмутском направлении очень тяжелая, но контролируема.

Череватый опроверг очередные фейки россиян о "взятии" Бахмута.

"Это не соответствует действительности. Мы удерживаем юго-западную часть города, наши защитники надежно стоят там и выполняют боевую задачу, пока командование будет считать это необходимым", - подчеркнул он.

По его словам, на этом направлении за сутки уничтожен 141 оккупант, 220 получили ранения и один попал в плен. Кроме того, украинские бойцы уничтожили вражеский танк, БМП, бронеавтомобиль, три орудия, четыре БпЛА типа Орлан и один типа ZALA, а также три боевых состава боеприпасов.

"За сутки произошло 10 боевых столкновений. 477 раз враг разными типами артиллерии и калибров ударял по нашим позициям. Девять авианалетов совершил", - подытожил Череватый.

Как мы уже писали, Третья отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр) провела успешные наступательные действия на западных окраинах города Бахмут в Донецкой области и создала плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в четверг, 18 мая, отразили все атаки на Бахмут. Кроме того, на отдельных участках есть продвижение украинских войск.

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