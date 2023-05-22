ВОЙНА В Украине Украинские защитники уничтожили еще один "аналоговнетный" истребитель оккупантов

2023-05-22 15:39

Украинские силы ПВО в воскресенье вечером, 21 мая, уничтожили российский самолет Су-35. Об этом сообщил начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук на своей Facebook-странице.

"Зрелище со сбитым аналоговнетным Су-35 было невероятным. ПВО – сила! Вечер стал более интересным", - говорится в сообщении Плетенчука. Однако впоследствии Плетенчук удалил пост.

Су-35 – многоцелевой российский истребитель четвертого поколения. Этот самолет является одним из основных истребителей рф и своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57. 

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рф создает "элитную" авиационную группу для атак на Украину − британская разведка 2023-05-22 17:37
Оккупанты не смогут двинуться на Славянск после Бахмута - ISW 2023-05-22 16:48