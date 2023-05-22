ВОЙНА В Украине Украинские защитники уничтожили еще один "аналоговнетный" истребитель оккупантов

2023-05-22 15:39

Украинские силы ПВО в воскресенье вечером, 21 мая, уничтожили российский самолет Су-35. Об этом сообщил начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук на своей Facebook-странице.

"Зрелище со сбитым аналоговнетным Су-35 было невероятным. ПВО – сила! Вечер стал более интересным", - говорится в сообщении Плетенчука. Однако впоследствии Плетенчук удалил пост.

Су-35 – многоцелевой российский истребитель четвертого поколения. Этот самолет является одним из основных истребителей рф и своего рода переходным звеном между истребителями Су-27 и Су-57.