ВОЙНА В Украине Под Изюмом силами ПВО Украины сбит российский Су-35С, летчик взят в плен

2022-04-04 22:30

 

Подразделение зенитн-ракетных войск ВСУ сбило под Изюмом вражеский истребитель-бомбрадировщик. Об этом сообщили в ежесуточной сводке в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Летчик «сушки» успел катапультироваться и попытался сбежать. Однако, ему не удалось этого сделать – украинские военнослужащие смогли обнаружить его раньше, чем россияне отправили на помощь своему пилоту вертолеты. Летчик, бомбивший украинские города и мирных жителей, задержан военнослужащими 81-й десантно-штурмовой бригады. По данным специалистов, Су-35С – очень дорогостоящий самолет и одна и «любимых игрушек» президента РФ. Его стоимость, со всем вооружением, согласно экспортным контрактам, - до $100 млн.

Кроме того, накануне военнослужащие 95-й ОДШБ ВСУ сбили в Харьковской области два российских транспортно-боевых вертолета Ми-8. сначала отечественным переносным ПРК «Корсар» была сбита одна воздушная цель. При падении вертолет завалился на бок и столкнулся с другим, летевшим позади него вертолетом.

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