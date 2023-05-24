ВОЙНА В Украине Стало известно, какая из стран первой передаст Украине истребители F-16

2023-05-24 09:35

Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16. Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак, передает Politico.

По его словам, в Нидерландах используются 24 F-16, которые пригодны для оперативного развертывания и будут оставаться в использовании до середины 2024 года.

"После этого они будут доступны для другого назначения, например для продажи. Также у Нидерландов есть дополнительные 18 F-16, которые больше не используются и могут получить другое назначение. Двенадцать из этих 18 изначально планировалось передать частной компании, но передача была отложена", - рассказал Сак.

Как заявил изданию неназванный высокопоставленный чиновник по обороне Центральной Европы, передача самолетов может состояться уже к осени. Такое же предположение высказал и высокопоставленный дипломат из Восточной Европы.

Напомним, по словам министра Военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла, передача Украине истребителей F-16 может занять несколько месяцев.