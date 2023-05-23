ВОЙНА В Украине Отход "Вагнера" с передовой с 1 июня позволит ВСУ начать контратаки – ISW

2023-05-23 19:04

 

Финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что после 1 июня его наемников не будет на всей линии фронта в Украине как минимум два месяца. Институт изучения войны считает, что ЧВК "Вагнер" может пропустить основные этапы контрнаступления Украины.

Источник: заявления Евгения Пригожина, отчет ISW за 22 мая

Детали: 20 мая 2023 года Пригожин записал видео на фоне руин Бахмута, в котором заявил о полном захвате этого города наемниками ЧВК "Вагнер". По словам Пригожина, 224 дня его наемники штурмовали Бахмут, а всего они "провоевали" 427 дней, поэтому до 25 мая они "осмотрят" Бахмут, а потом выйдут из города, отдав его Минобороны РФ.

21 мая пресс-служба Пригожина опубликовала его ответ редакции издания LIVE24 на счет дальнейших штурмов в окрестностях Бахмута.

Прямая речь Пригожина: "ЧВК Вагнер сегодня (21 мая) никуда не продвигалась и не захватывала никаких территорий. Все территории, которые мы обещали захватить, мы захватили до последнего квадратного сантиметра. Поэтому на Хромово мы не идем, на Ивановское – не идем.

Мы, как я и заявил, передаем свои позиции Министерству обороны и с 25 числа (мая) покидаем зону боевых действий. Мы воюем 428 дней. Все задачи, которые будут дальше выполнятся, выполняют отважные подразделения Министерства обороны.

А мы выходим в полевые лагеря. С 1 июня ни одного бойца ЧВК "Вагнера" на переднем крае не будет. До тех пор, пока мы не пройдем переформирования, дооснащения и дообучения. Все вбросы о том, что ЧВК "Вагнера" что-то штурмует, будут фейками в ближайшие два месяца".

Детали: Пригожин заявил, что если что-то поменяется в планах, он сообщит.

Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал эти заявления Пригожина и напомнил, что аналити и раньше полагали, что силы "Вагнера" вряд ли продолжат боевые действия после Бахмута из-за сильного истощения и кульминации их наступательных возможностей.

Дословно: "Объявленный Пригожиным двухмесячный период восстановления может привести к тому, что силы Вагнера пересидят ключевые части украинского контрнаступления в зависимости от того, когда и как оно начнется".

Детали: Украинские официальные лица не признают полную потерю Бахмута и сообщают о боях и некотором продвижении ВСУ на "флангах" – к северу и к югу от разрушенного города.

Так, Генштаб ВСУ сообщил, что бои в Бахмуте продолжаются и что российские силы провели безуспешные наземные атаки в районе Григоровки (8 км к северо-западу от Бахмута) и к югу от Ивановского (непосредственно к западу от Бахмута).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы удерживают позиции в укрепленном районе на западе Бахмута и что бои за высоты к северу и югу от Бахмута продолжаются.

ISW сообщает, что в России сосредоточены том, кому приписать "победу" в Бахмуте, и мало говорят о шаткой российской военной ситуации в городе и вокруг него.

Американские аналитики же считают, что российские наступательные усилия в этом районе, "вероятно, достигли кульминации, что дает украинским силам возможность начать дальнейшие контратаки на уже ослабленные фланги Бахмута".

Дословно ISW: "Отход Вагнера с линии столкновения также, вероятно, приведет к тому, что российское МО будет укомплектовывать оборонительные линии плохо обученными и плохо обеспеченными обычными подразделениями, подобными тем, которые отступили со своих позиций при защите от украинских контратак ранее в мае. Однако российское информационное пространство в значительной степени игнорирует эти уязвимые места".

Предыстория:

- Евгений Пригожин жаловался на недостаток боеприпасов и угрожал российским властям вывести своих наемников из Бахмута после 10 мая либо же передать их позиции "кадыровцам", но впоследствии он передумал – и не вывел "вагнеровцев" из города.

- Позже Пригожин заявил, что российское Минобороны пообещало "вагнеровцам" необходимое количество боеприпасов.

- 9 мая главарь наемников также заявил, что в Минобороны РФ ему пригрозили признать потенциальный отход "вагнеровцев" от Бахмута государственной изменой.

- 10 мая Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" вынуждена была передать "фланги" военнослужащим Минобороны РФ, и пожаловался на "провал флангов".

- 20 мая спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый объяснил заявление Евгения Пригожина о полном захвате Бахмута намерением главаря ЧВК "Вагнер" как можно быстрее вывести своих наемников из разрушенного города, который может быть окружен украинскими защитниками.

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