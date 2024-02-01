ВОЙНА В Украине Буданов спрогнозировал, когда ВСУ пойдут в наступление

2024-02-01 17:37

 

Оккупационные войска РФ достигли "определенных успехов" вблизи Авдеевки, но "это совсем не то, чего они ожидали, даже близко".

Новое контрнаступление украинских защитников может начаться уже весной, сразу после того, как полностью исчерпает себя наступление российских окупантов. Об этом в среду, 31 января, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, пишет The Telegraph.

В частности, Буданов спрогнозировал, что российское наступление иссякнет к ранней весне.

"Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Наступление закончится, а потом начнется наше", - сказал он.

Он подчеркнул, что Украина не проводила больших наступательных операций против российских окупантов после завершения своего летнего контрнаступления.

"Пока украинские защитники перешли к активной обороне и возводят большие укрепления в тылу", - пояснил он.

По словам Буданов, Россия в рамках этого наступления стремится выйти на административные границы Донецкой и Луганской области.

"Враг атакует Купянск (Харьковская область), Лиман, Бахмут и Авдеевку (Донецкая область) одновременно. При этом, оккупационные войска РФ достигли определенных успехов вблизи Авдеевки, но это совсем не то, чего они ожидали, даже близко", - сказал он.

Ранее сообщалось, что украинские войска отошли от села Крохмальное Купянского района Харьковской области. ВСУ закрепились на подготовленных ранее запасных позициях.

Напомним, к 2025 году общая цифра потерь РФ в войне с Украиной пересечет отметку в 500 тысяч, согласно прогнозу военной разведки Великобритании.

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