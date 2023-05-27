ВОЙНА В Украине Украина получит от Канады 5 тысяч единиц стрелкового оружия и миллион патронов

2023-05-27 13:26

В ближайшие недели Канада завершит доставку в Украину 5 тысяч единиц стрелкового оружия и миллион патронов, о которых было объявлено в апреле.

Об этом сообщается в министерстве обороны Канады.

"Доставка объявленного в апреле пакета помощи со стрелковым оружием и боеприпасами происходит по графику. Пулеметы, штурмовые винтовки, наборы для чистки и магазины уже были доставлены в Украину, а 1 миллион патронов калибра 5,56 мм и 4800 автоматов должны прибыть в течение ближайших недель", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом пакет помощи содержит 21 тысяч единиц стрелкового оружия и 2,4 млн патронов.