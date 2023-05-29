ВОЙНА В Украине В ОДЕССЕ БУДУТ БЛОКИРОВАТЬ КАРТОЧКИ тысяч ДОЛЖНИКОВ ЗА ВОДУ

2023-05-29 11:33

В ближайшее время платежные карты почти 3 000 одесситов, задолжавших за услуги водоснабжения и водоотведения, будут заблокированы.

С начала мая начали действовать внесенные изменения в Закон Украины "Об исполнительном производстве", которыми разрешается накладывать арест на платежные карты, расчетные счета и списывать средства с них для погашения долга Об этом сообщили в "Инфоксводоканале".

Законодательство максимально упростило процедуру взыскания долгов за коммунальные услуги. После подачи заявления в суд и вынесение судебного решения проходит всего 5 суток. При этом присутствие самого должника на заседании не обязательно.

Так, ежедневно в суд подается около 150 заявлений независимо от суммы долга. Только за последнее время около 3500 материалов передали в судебное разбирательство, и этот показатель к сожалению растет. Коммунальщики призывают одесситов не накапливать долги, чтобы на кассе магазина не было неожиданных сюрпризов в виде заблокированной карты.

В случае финансовых затруднений поставщик услуг готов идти навстречу потребителям и оформить реструктуризацию долга.