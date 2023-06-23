ВОЙНА В Украине УКРАИНЦЕВ, ПОПАВШИХ В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР ДОЛЖНИКОВ, ОГРАНИЧАТ В ПРАВАХ И ЛИШАТ ДОХОДОВ

2023-06-23 13:30

Украинцы, попавшие в Единый реестр должников, могут остаться без денег, которые они хранили на депозитах. К тому же, им значительно ограничат права. Им станут недоступны некоторые обыденные вещи

Новый законопроект №9363, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде, готовит должникам тяжелую жизнь и много неприятных сюрпризов. Причем этот законопроект подан Кабинетом министров, а это значит, что правительство полностью согласно с каждым из его пунктов.

Если кто-то рассчитывает, что у него долг небольшой, и потому он не может попасть в реестр должников, то это не так. Попасть в "черный список" можно даже из-за нескольких сотен гривен невыплаченного долга Причем не имеет значения, что это за долг: невыплаченный кредит, алименты, штраф или долги по коммуналке.

Суды по коммунальным долгам сейчас проходят по упрощенной процедуре, даже без ведома должника. По этой причине уже многим должникам заблокировали карточные счета, и они не могут получить ни зарплату, ни другие денежные переводы, которые приходят им на карты.

В реестр должников может попасть любой украинец, имеющий невыплаченную задолженность. Правда, для этого необходимо судебное решение по этому должнику и долгу. Как только решение попадет в исполнительную службу, тут же будет включаться механизм ограничений. Пока это касается лишь ареста банковских счетов. Однако дальше будет хуже.

Если этот законопроект будет принят, то он распространится и на депозиты должников По требованию судебного исполнителя, банки обязаны будут арестовать депозит (или депозиты) должника и передать деньги з депозита на погашение долга.

Должник также не сможет совершать крупных покупок. В частности, при покупке автомобиля покупателя проверят, не состоит ли он в Едином реестре должников. Если он там значится, то ему не зарегистрируют автомобиль.

Естественно, что должнику не даст кредит ни одно финансовое учреждение.

В общем, все очень серьезно Государство пытается заставить должников оплачивать свои долги, и приучить граждан к тому, что за все нужно платить вовремя. Но похоже, что власть до конца не осознает степень обеднения граждан из-за войны. Ведь многие украинцы вовремя не платят за коммуналку и перестали платить по кредитам не потому, что они злостные неплательщики, а из-за того, что им платить нечем.