Жизнь Кому и за что в Украине могут заблокировать банковскую карточку - три главных причины

2023-11-24 10:27

За яких причин та обставин українцям можуть заблокувати банківські картки.

Фінмоніторинг:

Якщо ви постійно розраховуєтесь за товари та послуги, це навряд чи зацікавить службу. Але якщо карту часто поповнюють готівкою чи постійно знімають її, спеціалісти можуть запідозрити вас у відмиванні грошей.

Нетипові операції:

Наприклад, якщо тривалий час клієнт не використовував кредитку, а тут з неї різко намагаються зняти велику суму або ж збільшити кредитний ліміт, банк її просто заблокує.

Рішення виконавчої служби:

Банк може заблокувати картку, якщо щодо клієнта є рішення суду. Наприклад, у випадку, коли є примусове стягнення аліментів з неплатника або навіть штраф за порушення ПДР.

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Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Кому и за что в Украине могут заблокировать банковскую карточку - три главных причины 2023-11-24 10:27
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