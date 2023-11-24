Жизнь Кому и за что в Украине могут заблокировать банковскую карточку - три главных причины

2023-11-24 10:27

За яких причин та обставин українцям можуть заблокувати банківські картки.

Фінмоніторинг:

Якщо ви постійно розраховуєтесь за товари та послуги, це навряд чи зацікавить службу. Але якщо карту часто поповнюють готівкою чи постійно знімають її, спеціалісти можуть запідозрити вас у відмиванні грошей.

Нетипові операції:

Наприклад, якщо тривалий час клієнт не використовував кредитку, а тут з неї різко намагаються зняти велику суму або ж збільшити кредитний ліміт, банк її просто заблокує.

Рішення виконавчої служби:

Банк може заблокувати картку, якщо щодо клієнта є рішення суду. Наприклад, у випадку, коли є примусове стягнення аліментів з неплатника або навіть штраф за порушення ПДР.