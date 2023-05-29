Спорт фото + видео Барселона красиво попрощалась со своими легендами - Серхио Бускетсом и Жорди Альбой

2023-05-29 15:39

Каталонская Барселона официально простилась со своими легендами Серхио Бускетсом и Жорди Альбой. Церемонию провели на Камп Ноу сразу после завершения поединка чемпионата против Мальорки (3:0).

Для обоих игроков этот поединок стал последним на домашнем стадионе каталонцев, ведь в 38 туре чемпионата подопечные Хави будут играть в Виго, против местной Сельты.

Оба игрока вышли в стартовом составе на матч против Мальорки. Альба провел на поле 80 минут, а Бускетс - 85 минут.

После поединка фанаты отблагодарили футболистов аплодисментами за годы, проведенные в клубе, а сами легенды сказали свои финальные слова. Поблагодарили ветеранов и одноклубников, которые несколько раз подбросили Серхио и Жорди в небо. Кроме того, им вручили памятные подарки и трофеи, завоеванные в этом сезоне.