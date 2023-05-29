ВОЙНА В Украине Маляр объяснила, почему украинские войска в последние дни остановили продвижение вокруг Бахмута

2023-05-29 21:37

Продвижение украинских сил на флангах в районе Бахмута Донецкой области 28 мая и утром 29 мая не осуществляется в связи с выполнением подразделениями других задач. Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 29 мая сообщила в Telegram.

"Интенсивность наступательных действий врага существенно снизилась, поскольку он заменяет войска из вагнеровцев на регулярные подразделения и пытается стабилизировать оборону на этом направлении. Наши войска своими действиями ощутимо усложняют врагу этот процесс", – написала Маляр.

Замминистра обороны указала, что интенсивность российских артиллерийских обстрелов при этом не снизилась.

"Вагнеровцы выводят свои подразделения [из Бахмута], на их место заходит регулярная армия [РФ]. Наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет", – сообщила она.

По данным Маляр, на севере в пригороде Бахмута также происходит ротация вражеских подразделений.

"К югу от Бахмута враг делает попытки усилиться и нарастить армейские подразделения", – добавила замглавы МО Украины.

Снижение интенсивности боев на бахмутском направлении, по наблюдениям Маляр, отмечается с 24 мая. Тем не менее Генштаб ВСУ фиксирует попытки российских оккупантов атаковать под Бахмутом. В частности, в течение суток 28 мая россияне вели безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василевки и в направлении Ивановского Донецкой области.