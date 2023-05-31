ВОЙНА В Украине Не только F-16! Какие новейшие истребители могут войти в коалицию самолетов для Украины

2023-05-31 10:29

Коалицию самолетов для Украины можно расширить за счет истребителей Eurofighter Typhoon. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke и французской газете Ouest France.

"Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности по поставке истребителей Eurofighter, это было бы важным шагом", - заявил министр.

Он напомнил, что сейчас существует международная танковая коалиция, в которой основной моделью является германский Leopard 2, а также американские Abrams и британские Challenger. Потому аналогично может быть сформирована коалиция истребителей с базовой моделью американского F-16, а также с Eurofighter и шведскими Gripen.

Резников считает, что всего Украина нуждается в около 120 истребителях, и основное количество могли бы составить F-16 - самый массовый истребитель четвертого поколения, "но Eurofighter и Gripen также помогли бы нам".

По его словам, Украина приветствовала бы участие Германии в обучении украинских пилотов на Eurofighter.

"Наши британские партнеры готовы предложить украинцам курсы обучения на истребителях Eurofighter. А с нашими шведскими друзьями мы обсуждаем, как начать обучение на самолетах Saab Gripen", - рассказал Резников.