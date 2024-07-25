ВОЙНА В Украине Главнокомандующий ВСУ озвучил ограничения для использования на фронте истребителей F-16

2024-07-25 09:31

Истребители F-16, которые передадут Украину, помогут ВСУ, но у них будут ограничения на фронте. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью британскому изданию The Guardian.

По его словам, F-16 укрепит противовоздушную оборону Украины и позволит Киеву более эффективно действовать против российских крылатых ракет и точно поражать наземные цели.

Однако существуют пределы возможностей F-16. В частности, им придется оставаться "в 40 км или больше" от линии фронта из-за риска, что Москва их собьет.

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