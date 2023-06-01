ВОЙНА В Украине В ВСУ объяснили, почему рф атакует Киев Искандерами

2023-06-01 19:15

Скорость Искандера 900 км в час и 300 км для такой ракеты - это совсем немного, отметил Юрий Игнат.

Российские войска пытались поразить Киев врасплох и потому использовали в четверг сверхбыстрые ракеты Искандер. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 1 июня.

"При атаках Искандерами времени для укрытия очень мало. 300 км для подлета такой ракеты очень мало. Искандеры сверхбыстры, поэтому противник использует их, чтобы было минимум времени среагировать", - заявил Игнат.

Он напомнил, что скорость Искандера 900 км в час и 300 км для такой ракеты - это совсем немного.

По его словам, если баллистические ракеты летят из Каспия или Черного моря, то соответственно есть около часа для того, чтобы среагировать и уйти в укрытие.

Здесь же речь идет о считанных минутах. Поэтому противник хочет застать врасплох и поразить, чтобы ПВО не смогла отреагировать, сказал Игнат.

Напомним, сегодня ночью Россия атаковала Киев ракетами Искандер. В Деснянском районе Киева упали обломки ракеты РФ. Там погибли три человека, из них один ребенок, 10 человек пострадали (среди них ребенок). Также есть двое пострадавших в Днепровском районе столицы.

Украинские защитники уничтожили все воздушные цели врага, выпущенные по Киеву: семь ракет Искандер-М и три - Искандер-К.