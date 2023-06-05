ВОЙНА В Украине "Звучит как роССийский": Резников прокомментировал "мирный" план Индонезии

2023-06-05 19:15

Министр обороны Алексей Резников на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре прокомментировал "мирный" план по урегулированию войны россии против Украины, предложенный Индонезией. Он заявил, что предложение "звучит как российское", и с министром его никто не обсуждал.

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"Я постараюсь быть вежливым. Мы не обсуждали это с министром (иностранных дел Индонезии Прабово Субианто, - ред.). Звучит как российский план, а не индонезийский", - резюмировал Резников.

Детали

Министр напомнил, что в течение двух лет занимал должность заместителя главы украинской делегации в Минском процессе, где они "пытались общаться, договариваться с россиянами за столом", чтобы завершить Минское соглашение и Нормандский формат. По словам Резникова, результатом дискуссий стало полномасштабное вторжение рф в Украину.

Он подчеркнул, что украинская сторона "не верит" россиянам за столом переговоров, пока страна-агрессор не выведет свои войска со всех временно оккупированных ею территорий до границ, признанных международным сообществом в 1991 году, то есть включая Крым, Луганск и Донецк.

"После этого с нашими партнерами за столом мы будем готовы обсуждать мирное сосуществование после войны. Возмещение, вердикт Международного трибунала и т.д. и нам не нужен этот посредник, как это было предложено этим странным планом", - подытожил Резников.

Ранее

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто в субботу, 3 июня, предложил "мирный" план по войне в Украине, призвав к созданию демилитаризованной зоны и референдума Организации Объединенных Наций на территории, которую он назвал "спорной".

В МИД Украины отреагировали, отметив, что долговременный мир в Украине означает освобождение украинских территорий от российской оккупации, на что и направлена формула мира Президента Владимира Зеленского, к воплощению которой пригласили присоединиться и Индонезию.