ВОЙНА В Украине Оккупационные войска морально истощены долговременным ожиданием и страхом контрнаступления

2023-06-06 09:24

Оккупанты уже демонстрируют признаки морального истощения долговременным ожиданием контрнаступления украинской армии. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, рашисты не знают, на каком направлении произойдет контрнаступление, и держат 450 км фронта в постоянном напряжении.

"Кроме того, у оккупантов вызывает серьезное волнение то, что наши действия и пропаганда доходят до глубокого тыла в Крыму. Мы постоянно наблюдаем их маневры - россияне нервничают и не остаются в одном конкретном месте, а также постоянно укрепляют оборонные сооружения, в некоторых случаях прибегают к дезертирству. Это все говорит об их морально-психологической расшатанности", - подчеркнула она.

По ее словам, враг продолжает использовать террористическую тактику ночных атак. Ранее оккупанты нанесли мощный удар по жилым кварталам Херсона из минометов и зажигательными снарядами.

Кроме того, россияне обстреливают Николаевский регион, пытаясь таким образом не допустить его к зерновому соглашению.

"Они придерживаются своей тактики, хотя бы раз в день обстреливая морские пути. Время от времени прибегают к обстрелам Очаковской и Куцурубской общины из Кинбурнской косы", - сказала она.

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