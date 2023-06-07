ВОЙНА В Украине Украина заменяет все советские зенитно-ракетные комплексы современными западными образцами

2023-06-07 09:35

Украине нужно заменить все советские зенитно-ракетные комплексы современными западными образцами. Киев сейчас работает над этим вопросом. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире общенационального телемарафона Єдині новини.

"Мы должны заменить все наши советские ЗРК современными западными образцами. И Украина ведет переговоры с западными партнерами о предоставлении нам различных зенитно-ракетных систем", - рассказал он.

Спикер рассказал, что речь идет не только о Patriot, но и о других комплексах и установках. В частности, среди них – SAMP-T – зенитно-ракетный комплекс дальнего действия.

"Уже хочется видеть его в боевой работе. У него достаточно впечатляющие характеристики, и мы надеемся, что на практике он будет не хуже Patriot, будет уничтожать крылатые и баллистические ракеты, и даже авиационную технику", - отметил спикер.

Игнат добавил, что достаточно эффективны ЗРК IRIS-T SLM и NASAMS- зенитно-ракетные комплексы среднего действия.

"Эти комплексы тоже будут развиваться, и, как уверяют партнеры, у этих систем будут ракеты большего радиуса действия", - резюмировал представитель Воздушных сил ВСУ.

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