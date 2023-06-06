ВОЙНА В Украине фото + видео Оккупанты подоорвали Каховскую ГЭС: что известно

2023-06-06 09:02

 

Оперативное командование "Юг" сообщило, что российскими оккупационными войсками осуществлен подрыв Каховской ГЭС, позже ОВА подтвердила эту информацию..

Источник: ОК "Юг", Херсонской ОВА Александр Прокудин

Дословно: "Сейчас уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления.

Все службы работают. Ситуация отслеживается".

Обновлено в 09:00.  Вода бежит широким потоком: видео с разрушенной оккупантами Каховской ГЭС

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте SPRAVDI опубликовал видео с подорванной российским оккупантами Каховской ГЭС.

На видео видно, что полностью разрушена дамба и машинный зал ГЭС. Вода движется большим потоком и очень быстро.

Дословно Энергоатом: "В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС.

Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС. Сейчас станционный пруд-охладитель наполнен: по состоянию на 8:00 утра уровень воды составляет 16,6 метра, и этого достаточно для нужд станции".

Детали: Сообщается, что в настоящее время ситуация на ЗАЭС под контролем, украинский персонал мониторит все показатели.

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