ВОЙНА В Украине Австралия обсуждает передачу Киеву самолетов - СМИ

2023-06-06 16:05

ВВС Австралии могут передать Украине 41 списанный истребитель-бомбардировщик F/A-18 Hornet.

Австралия рассматривает возможность отправки 41 своего самолета F/A-18 Hornet в Украину. Об этом во вторник, 6 июня, сообщило издание The Australian Financial Review со ссылкой на источники.

"Австралия, США и Украина обсуждают возможность отправки 41 самолета F/A-18 Hornet Королевских военно-воздушных сил Австралии в Киев для частичного закрытия запроса президента Владимира Зеленского об истребителях, вместо того, чтобы отправить их на свалку, как планировалось ранее", - говорится в сообщении.

Источники издания сообщают, что США благосклонно отнеслись к идее поставки Украине F/A-18.

F/A-18 Hornet - американский палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, разработанный в 1970-х годах. Является боевым самолетом ВМС США. Состоит на вооружении ряда стран Европы, Океании и Ближнего Востока, применялся в военных операциях в Ливии, Ираке, Югославии.

Напомним, накануне в Германии заявили, что размышляют над возможными поставками истребителей для Украины и могут пересмотреть свою позицию, которая раньше делала невозможным предоставление такой военной помощи.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил мнение, что коалицию самолетов можно расширить за счет истребителей Eurofighter Typhoon, находящихся в Великобритании и Германии.