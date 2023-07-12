Безопасность военной помощи Украине усилит австралийский самолет-разведчик E-7A Wedgetail

Австралія відправить для підтримки України літак-розвідник E-7A Wedgetail для захисту гуманітарних та військових вантажів.
Як зазначено на сайті прем'єр-міністра Ентоні Албаніза, E-7A Wedgetail Королівських ВПС Австралії приблизно на шість місяців вирушить до Німеччини. До реалізації місії планують залучити близько 100 членів екіпажу та допоміжного персоналу.
Літак забезпечить раннє попередження у разі виникнення будь-яких загроз для гуманітарної та військової допомоги.
Зазначено, що Е-7А виконуватиме польоти за межами повітряного простору росії, білорусі та України.