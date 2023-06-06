ВОЙНА В Украине Подрыв плотины Каховской ГЭС - в Херсонской области объявлена эвакуация

2023-06-06 10:26

В связи с подрывом оккупантами плотины Каховской ГЭС объявлена эвакуация. Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

Отмечается, что подразделения Национальной полиции и ГСЧС подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровск, и частично город Херсон - остров Корабел.

Как отметил глава ОВА Александр Прокудин, через пять часов вода достигнет критического уровня.

"Началась эвакуация жителей опасных районов, все службы работают... Прошу собрать документы и вещи первой необходимости и ждать автобусов эвакуации. Отдельно обращаюсь к жителям Левого берега. Прошу сделать все возможное, чтобы обезопасить себя и спасти свою жизнь. Немедленно оставьте опасные территории", - заявил он.

Всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:

выключить все электроприборы;

взять документы и вещи первой необходимости;

позаботиться о близких и домашних любимцах;

следовать инструкциям спасателей и полицейских.

"Помните: враг пытается распространить дезинформацию, снять с себя ответственность за очередное преступление. Поэтому пользуйтесь информацией только из официальных источников Украины", - призвали в администрации.