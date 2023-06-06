ВОЙНА В Украине Підірвана оккупантами Каховська ГЕС відновленню не підлягає - Укргідроенерго

2023-06-06 12:27

Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини станцію повністю зруйновано і вона відновленню не підлягає.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Укргідроенерго», передає Укрінформ.

«Вночі 6 червня російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано.

Станція відновленню не підлягає. Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення», - йдеться в повідомленні.

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