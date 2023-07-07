ВОЙНА В Украине Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС стабільний

2023-07-07 12:29

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Станом на сьогодні фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,56 м.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,15 м. Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

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Юрий Луценко навоевался - покидает ВСУ и хочет быть волонтером 2023-07-07 10:27