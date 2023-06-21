ВОЙНА В Украине Естонія передасть Україні техніку та обладнання для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

2023-06-21 15:38

Естонія передасть Україні техніку та обладнання для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС на суму €457 тисяч – ERR

Таким чином Естонія відповіла на міжнародний запит України про допомогу. Гроші на це виділяє Міністерство закордонних справ Естонії.

"Зараз пріоритетом є порятунок людей із затоплених районів, а щойно вода спаде, можна починати підраховувати збитки та відкачувати воду. Для нас дуже важливо, що ми можемо допомогти Україні в цій кризі. Друзі роблять саме так", – сказав гендиректор Рятувального департаменту Естонії Марґо Клаос.