ВОЙНА В Украине В ВСУ пояснили, навіщо ворог вдався до підриву Каховської ГЕС на Херсонщині

2023-06-06 15:37

Рашисти підірвали частину конструкції Каховської ГЕС, щоб тиснути на Сили оборони та Україну.

Про це в етері телемарафону розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни, не маючи сил чекати звідки ж піде контрнаступ, намагаються таким чином спровокувати певну ситуацію.

– Зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються. Тому що передусім постраждає лівий берег (тимчасово окупований орками), оскільки він географічно нижчий. І, відповідно, перша частина води, основне затоплення припаде саме туди, – наголосила Гуменюк.

Вона також закликала жителів правого берега евакуюватись, якщо місцевість потрапляє під зону затоплення.