Стало известно, как ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС повлияет на водоснабжение Киева

Ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС и снижением уровня воды в Каховском водохранилище не отразится на водоснабжении столицы.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Киевводоканал.
"В Киеве ситуация с водоснабжением остается стабильной, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет. Столица продолжает снабжаться водой бесперебойно и в полном объеме", - отметили местные власти.
Напомним, ночью во вторник оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.