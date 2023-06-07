ВОЙНА В Украине Стало известно, как ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС повлияет на водоснабжение Киева

2023-06-07 10:29

Ситуация с подрывом дамбы Каховской ГЭС и снижением уровня воды в Каховском водохранилище не отразится на водоснабжении столицы.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Киевводоканал.

"В Киеве ситуация с водоснабжением остается стабильной, все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме, никаких перебоев в работе оборудования нет. Столица продолжает снабжаться водой бесперебойно и в полном объеме", - отметили местные власти.

Напомним, ночью во вторник оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС.