ВОЙНА В Украине Озвучена реальная стоимость строительства новой ГЭС на Каховском водохранилище

2023-06-07 13:34

Стоимость строительства новой ГЭС на Каховском водохранилище может стоить около $1 млрд. Об этом накануне сообщило Минэкономики.

"Цена строительства новой ГЭС может стоить около $1 млрд, поскольку речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной плотины. Только на восстановление дамбы уйдет минимум пять лет, и кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва будет только нарастать", - сказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

В ведомстве назвали уничтожение дамбы Каховской ГЭС российскими агрессорами одной из самых крупных техногенных катастроф в Европе за последние десятилетия. В результате очередного преступления рф могут быть подтоплены до 80 населенных пунктов, уничтожена часть местной флоры и фауны, несколько миллионов человек могут остаться без питьевой воды, под угрозой продовольственная безопасность и другие катастрофические последствия.

"Сейчас Украине нужна скорейшая помощь в минимизации и ликвидации последствий подрыва в интересах всего человечества. Прежде всего речь идет о демонтировании и строительстве с нуля целого комплекса новой ГЭС. По предварительным подсчетам Минсреды и Госэкоинспекции, ущерб водным ресурсам нанесен на 2 млрд гривен. Сумма будет только увеличиваться", - подчеркнула Свириденко.

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