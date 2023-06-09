ВОЙНА В Украине Підрив Каховської ГЕС за Женевською конвенцією є воєнним злочином та прирівняно до використання зброї масового знищення

2023-06-09 12:29

На думку OSINT-дослідників InformNapalm, за своїми екологічними та економічними наслідками руйнування Каховської ГЕС для України можна прирівняти до наслідків використання тактичної ядерної зброї 5-10 кілотонн.

Фактори такого руйнування фактично ідентичні ядерному вибуху окрім радіаційного забруднення:

1. Евакуація населення, руйнування підприємств і об'єктів зі шкідливими та отруйними речовинами (хлор, аміак, нафтопродукти і т.п).

2. Руйнування об'єктів водопостачання , каналізації, електропостачання ,коллапс продуктової і медичної логістики.

3. Забруднення частини акваторії Чорного моря та інші наслідки.

Згідно Женевської конвенції (за статею Додаткового протоколу I 1977 року) дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення.