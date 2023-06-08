ВОЙНА В Украине Под воду в Херсонской области уже ушло 600 кв км: где самая тяжелая ситуация

2023-06-08 20:04

По состоянию на утро четверга средний уровень подтопления в Херсонской области составляет 5,61 м.

В Херсонской области по состоянию на утро 8 июня затоплено уже 600 кв. км территорий и самая тяжелая ситуация – на оккупированном левобережье Днепра.

Об этом глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в утреннем видеообращении.

По данным Прокудина, по состоянию на утро средний уровень подтопления в Херсонской области составляет 5,61 м. Затоплено 600 кв. км области, из них 32% – правобережья и 68% – захваченного россиянами левобережья.

"Несмотря на бешеную опасность и постоянные российские обстрелы, продолжается эвакуация из зоны подтопления. По состоянию на шесть утра опасные территории покинули 1999 человек. Больше всего эвакуировали из микрорайона Корабел (Херсон – ред.) – 1495 человек", – рассказал глава ОВА.

"Утром проехал по временным пунктам помощи. В целом люди устали, но обеспечены и накормлены. Желания уезжать дальше в другие области у них нет", – добавил он.

Прокудин также призвал желающих эвакуироваться звонить по телефону на горячую линию Херсонской ОВА. Он пообещал помощь не только с выездом, но и обустройством на новом месте.

"Левый берег — ситуация очень тяжелая. Люди страдают не только от большой воды, но и российского террора и нежелания оккупантов помочь", — отметил глава Херсонщины.

Ситуация с затоплением в Херсонской области

По данным МАГАТЭ по состоянию на вечер 7 июня, уровень воды в Каховском водохранилище после подрыва ГЭС уменьшился на 2,8 м и составил 14,03 м.

В МВД Украины вечером 8 июня сообщили, что на правобережье Херсонщины подтоплено 20 населенных пунктов. В Херсоне самая сложная ситуация с затоплением в Корабельном районе: подтоплено более 1800 домов.

Заметим, что на 90% оказались под водой оккупированные Олешки. Мэр Евгений Рыщук сообщил о гибели трех человек. Захватчики только к вечеру начали эвакуацию там.

Рыщук также сообщил, что у многих местных жителей захватчики после уничтожения Антоновского моста забрали лодки, что еще больше усложнило эвакуацию. Кроме того, оккупанты не выпускают людей из некоторых подтопленных населенных пунктов.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, эвакуировать людей с левого берега Херсонщины очень сложно, ведь враг сразу начинает обстреливать украинских спасателей: "Погибли люди, животные. С крыш затопленных домов люди видят, как проплывают утопленники".