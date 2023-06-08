ВОЙНА В Украине За сутки враг нанес 148 ударов по мирным городам и селам Запорожской области

2023-06-08 14:29

За прошедшие сутки войска рашистов нанесли 148 ударов по мирным городам и селам Запорожской области, ранен один гражданский. Об этом 8 июня сообщил глава областной военной администрации Юрий Малашко.

Он отметил, что враг обстрелял 21 населенный пункт региона.

"Трижды атаковал с БПЛА Гуляйполе и Железнодорожное, нанес 18 ударов с РСЗО по Гуляйполю, Ольговскому, Белогорью, Волшебному, Павловке и Темировке, 127 ударов с артиллерии по Новояковловке, Гуляйполю, Орехову, Малиновке, Гуляйпольскому и другим прифронтовым селам", - уточнил глава региона.

Разрушены 32 гражданских объекта. В Каменском минно-взрывные травмы получил 68-летний мужчина.