ВОЙНА В Украине Теракт на Каховской ГЭС: в Одессе предупредили о новой угрозе

2023-06-08 20:48

Из-за теракта на Каховской ГЭС на одесских пляжах стало еще опаснее.

В пресс-службе Одесского городского совета напомнили, что сейчас продолжает действовать приказ военной областной администрации от 16 июля 2022 об установлении особого режима. Речь идет о передвижении граждан на отдельных территориях региона, в частности на побережье.

"Кроме того, в связи с подрывом и разрушением 6 июня дамбы, а также машинных отделений Каховской ГЭС, происходит утечка воды из Каховского водохранилища и подтопление части территории Херсонской области. Вследствие этого существует потенциальный риск попадания загрязняющих веществ в Черное море и засорения акватории", - заявили в пресс-службе.

Также в мэрии подчеркивают, что до принятия отдельного решения о частичном доступе к безопасным участкам пляжей пребывание на побережье Черного моря запрещено.

Специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа проводят постоянный лабораторный мониторинг состояния морской воды. Пока отклонения от установленных предельно-допустимых норм не фиксировали, но отмечается, что ситуация может меняться.

Теракт на Каховской ГЭС - детали

Из-за подрыв Каховской ГЭС, который 6 июня совершили российские захватчики, в Днепр попало очень много смазки. Также военные предупреждают о детонацию мин, которые смывает вода с правобережья и левобережья.

Ранее власти обещали официально разрешить посещение и купание на отдельных участках побережья Одессы. Для этого надо было выполнить определенные условия (натянуть сетку во вводе и т.д.). Предполагалось, что определенные пляжи будут готовы 5 июня, но подготовительный период затем продлили до 15 июня.