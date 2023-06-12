ВОЙНА В Украине Украинская армия освободила от врага еще одно село Запорожской области

2023-06-12 13:32

Украинским военным удалось освободить село Новодаровка в Запорожской области. Об этом сообщила Запорожская отдельная бригада территориальной обороны в Facebook в понедельник, 12 июня.

"В рамках оборонной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодаровка", - говорится в сообщении.

Отмечено, что многочисленные попытки врага вернуть этот населенный пункт под контроль продолжались несколько суток, но успеха не имели.

"Подразделения бригады продолжают наращивать успех! Победа будет за нами!", - подытожили в бригаде.

Вместе с тем Минобороны пока не сообщает об освобождении Новодаровки.

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