ВОЙНА В Украине документ Британська розвідка викрила маршрут великих поставок іранських дронів-камікадзе на росію

2023-06-14 13:34

Як йдеться в свіжому зведенні розвідки Великобританії, в останні місяці рашисти працювали над забезпеченням довгострокових та великих поставок безпілотних літальних апаратів односторонньої дії, а Іран, поставляючи таку зброю, продовжує порушувати резолюцію 2231 Ради безпеки ООН.

Там стверджують, що росія, швидше за все, вкладається в дрони-камікадзе, тому що це надає їй відносно дешевий ударний потенціал великої дальності в той час, коли вона витратила значну частину своїх запасів крилатих ракет в Україні.

Крім того, росія, ймовірно, перейшла від отримання невеликих поставок іранських БПЛА повітряним транспортом до більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море.