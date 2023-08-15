ВОЙНА В Украине В Україні розпочато збір коштів на десять тисяч дронів-камікадзе

2023-08-15 11:33

В Україні проводять збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе. Саме ці дрони зараз потрібні на фронті і саме вони змінюють хід подій. Про це повідомив віце-прем’єр, міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

"Починаємо операцію Єдність. UNITED24, Повернись живим та monobank об'єднують зусилля, щоб зібрати 235 мільйонів гривень на 10 000 дронів-камікадзе", - написав він.

За словами Федорова, FPV-дрони придбають за кордоном, а в Україні їх доукомплектуємо бойовими частинами на 57 млн гривень. "Саме ці дрони зараз потрібні на фронті. Саме вони змінюють хід подій", - додав міністр.

Кожен, хто перерахує кошти, має шанс отримати платинову картку monobank, зустріч з амбасадорами UNITED24, військові артефакти від фонду Повернись живим.

 

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"Или дерешься, или помогаешь драться": Зеленский о поведении украинцев во время войны 2023-08-14 22:15