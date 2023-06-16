Спорт Андрей Ярмоленко возвращается в Динамо, чтобы завершить игровую карьеру

2023-06-16 17:32

Андрей Ярмоленко в ближайшее время станет игроком киевского Динамо. Более того, игрок будет завершать карьеру в родном клубе, после чего получит в команде должность. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

По данным инсайдеров, 33-летний украинский хавбек после матчей сборной Украины подпишет со столичным клубом контракт по схеме 1+1, то есть договор на год с возможностью пролонгации еще на один сезон.

После окончания игровой карьеры в родном клубе Андрей получит должность спортивного директора команды.

Напомним, что Ярмоленко играл за Динамо с 2006 по 2017 год, после чего выступал за немецкую Боруссию Дортмунд, английский Вест Хэм и Аль-Айн из ОАЭ. В последнем клубе, в сезоне 2022/23, Ярмоленко сыграл 28 матчей и забил 12 голов.

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