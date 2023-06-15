ВОЙНА В Украине Концентрація шкідливих речовин у Дніпрі в районі Херсона почала знижуватись

2023-06-15 15:37

Показник концентрації шкідливих речовин у Дніпрі в районі Херсона знижується. Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Повідомляється, що проби, відібрані вчора, показали такі результати: у Дніпрі поблизу Антонівського залізничного мосту зафіксовано перевищення гранично допустимої концентрації завислих речовин у 1,44 разу, і в 1,9 разу перевищена кількість заліза загального.

Решта показників не перевищують норму. Нафтопродуктів у воді не виявлено, показник розчиненого висню достатній: 6,9 мг/дм3 при нормі не менше 4,00 мг/дм3.

"У населених пунктах, які були затоплені, може бути небезпечно вживати воду з криниць і відкритих водойм. Будь ласка, кипʼятіть і фільтруйте воду, вживайте бутильовану або підвезену", - рекомендують в ОВА.