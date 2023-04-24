Мир Подтопление Киева: уровень воды в Днепре начал резко снижаться, но опасность еще не миновала

2023-04-24 13:32

Уровень воды в Днепре в пределах Киева продолжает падать, и этот процесс значительно ускорился по сравнению со вчерашними показателями. Об этом сообщила столичная военная администрация.

"Сегодня уровень воды р. Днепр в Киеве у моста Метро составляет 9 283 см, что на 20 см меньше вчерашнего показателя. Это наибольшее падение уровня воды с начала половодья. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано", – говорится в сообщении.

При этом власти отмечают: говорить, что нынешнее половодье для столицы уже прошло – рано. Синоптики предупреждают, что в результате возможных значительных осадков, возможна вторая волна наводнения в конце апреля или начале мая.

"Но предполагаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города. Тем не менее, власти города и все службы готовы к потенциально возможным чрезвычайным ситуациям", – добавили в КГВА.