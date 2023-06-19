ВОЙНА В Украине путин отбросил основные элементы мирного плана африканских лидеров, - Reuters

2023-06-19 19:15

Российский диктатор Владимир Путин отбросил основные элементы мирного плана африканских лидеров и в очередной раз заговорил о "признании новых геополитических реалий".

Об этом сообщает Reuters

Путин открыл субботние переговоры с представителями Сенегала, Египта, Замбии, Уганды, Республики Конго, Коморских островов и ЮАР во дворце под Санкт-Петербургом, подчеркнув приверженность России к Африканскому континенту.

Но после выступлений президентов Комор, Сенегала и Южной Африки он вмешался, чтобы оспорить предложения африканского "мирного плана", основанного на признании международно признанных границ.

Путин вновь заявил, что Украина и ее западные союзники якобы начали конфликт задолго до того, как Россия совершила полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. Он сказал, что якобы Запад, а не Россия, несет ответственность за резкий рост мировых цен на продовольствие, который особенно сильно ударил по Африке.

Он добавил африканской делегации, что экспорт украинского зерна из черноморских портов, который Россия "разрешила" в прошлом году, никак не помогает облегчить трудности Африки с высокими ценами на продовольствие, потому что оно якобы в основном шло в богатые страны.

Московский диктатор подчеркнул, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров с украинской стороной, которые были "заблокированы Киевом". Москва, однако, неоднократно заявляла, что любой мир должен учитывать "новые реалии", имея в виду объявленную ею аннексию пяти украинских областей, четыре из которых она контролирует лишь частично.

Путин также заявил, что Москва "открыта для конструктивного диалога со всеми, кто хочет установить мир на принципах справедливости и признания законных интересов сторон".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в телеобращении, что Москва разделяет "основные подходы" африканского плана, но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил, что его "трудно реализовать".

Напомним, Зеленский во время переговоров с лидерами африканских стран подчеркивал, что мирные переговоры возможны только после полного вывода российских войск из оккупированных территорий.