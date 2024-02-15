Политика В РАДЕ РАСКРИТИКОВАЛИ НОРМУ ЗАКОНОПРОЕКТА О МОБИЛИЗАЦИИ ОБ ИЗЪЯТИИ ТЕХНИКИ У ФЕРМЕРОВ

2024-02-15 11:34

Новый законопроект о мобилизации позволяет изымать у мелких фермеров сельхозтехнику. И вводит запрет на её продажу и перемещение в другие регионы.

"Если раньше речь шла только о юридических лицах - предприятиях, у которых изымали транспорт, то теперь уже добавились физические лица - предприниматели" - заявила депутат Юлия Клименко

Если транспорт ФЛП попадет в реестр ТЦК, то его нельзя будет продать, заложить или перемещать между областями. Это может парализовать работу фермерских хозяйств

"Ограничения для передвижения техники по областям - это вообще маразм, потому что некоторые сельскохозяйственные предприятия имеют земли в разных регионах, то техника не сможет переехать"

Эксперты уверяют, что даже во время военного положения нет целесообразности изымать сельскохозяйственную технику - она ничем не может быть полезна армии.