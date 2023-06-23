ВОЙНА В Украине В ГУР Минобороны предупредили о людях, выдающих себя за сотрудников военной разведки

2023-06-23 15:37

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило о появлении в медиа людей, которые ради самопиара выдают себя за сотрудников украинской военной разведки, но не являются ими.

В ГУР фиксируют случаи появления в информационном пространстве лиц, публично представляющих себя якобы сотрудниками украинской военной разведки, но на самом деле не имеющих никакого отношения к ГУР МО.

"Соответствующее поведение используется для самопиара, но в то же время создает серьезные риски для информационной безопасности государства", - отметили в ГУР.

В военной разведке попросили представителей украинских медиа и лидеров общественного мнения более тщательно верифицировать настоящие регалии лиц, приглашенных для комментариев/интервью/эфиров.

Официальные комментарии и информирование общества от имени ГУР Минобороны предоставляют только определенные должностные обязанности личности, подчеркнули в военной разведке.

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