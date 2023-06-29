Спорт Диллиан Уайт обвинил промоутера Джошуа в мошенничестве и отказался от боя

2023-06-29 10:27

Диллиан Уайт раскритиковал полученный контракт на бой с бывшим чемпионом Энтони Джошуа. Британец считает, что соотечественник пытается его обмануть, а потому отказался от поединка.

По словам Уайта, промоутер Джошуа прибегнул к мошенничеству, обещая прислать простой контракт на бой, но не сдержав своего слова.

"Мы получили контракт. Вместе с моими юристами мы отправили его обратно Хирну. Есть много вещей, о которых говорилось публично, но они не были реализованы, когда мы вели переговоры.

Команда Джошуа сказала, что это будет стандартный контракт, но он имеет много моментов, о которых они не упоминали. Например, Хирн сказал, что они пришлют простой контракт. Но они отправили очень сложный контракт с множеством уловок, чтобы поймать меня.

Я этого не хочу. Я хочу простой контракт, обычный бой, победитель которого пойдет дальше и проведет большой поединок в Саудовской Аравии.

Во-первых, я недоволен пунктом о реванше. Во-вторых, есть другие мелкие детали, которые бы связали мне руки. Если я буду боксировать с Джошуа и мне удастся победить его, то я не смогу двигаться дальше и участвовать в больших боях. Они хотят получить возможность изменить дату и место поединка. Я ответил, что давайте драться 12 августа. Главное - возможность, но в случае реванша, если я его побью, то не получу ее. Мне придется ждать Джошуа и снова с ним драться.

Конечно же, вишенка на торте - бой с Деонтеем Уайлдером в декабре в Саудовской Аравии. Я бы подрался с Джошуа, победил бы его, а потом дрался бы с Уайлдером и побил бы его тоже. С этими двумя парнями я пытался подраться последние шесть-семь лет", - приводит слова Уайта talkSPORT.