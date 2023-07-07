ВОЙНА В Украине Куди можна скаржитись на неправомірні дії працівників ТЦК аби це реально змінило ситуацію

2023-07-07 09:35

Останнім часом у засобах масової інформації та соціальних мережах досить часто поширюють інформацію про окремі випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП щодо українців.

«У межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готові реагувати на кожний подібний інцидент. Підкреслю, що усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних Сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції.

По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні — притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством», - заявив Перший заступник Міністра оборони України Олександр Павлюк.

КУДИ МОЖНА ПОСКАРЖИТИСЬ НА НЕПРАВОМІРНІ ДІЇ ТЦК: